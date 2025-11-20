Галлан: «Локомотив» был сильнее два периода, но в третьем «Шанхай Дрэгонс» нашел свои моменты»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Первые два периода мы старались отодвинуть «Локомотив» от ворот и оказать сопротивление, но у нас это не получалось. Соперник был сильнее два периода, но в третьем мы нашли свои моменты, сумели забить в большинстве и сравнять счет. Это очень важная победа над сильным соперником. Рады двум очкам. Во втором перерыве говорили, что нужно искать пути в зону соперника и делать броски по воротам. «Локомотив» сильно играет в обороне, чем доставили нам проблем», — приводит официальный сайт лиги слова Галлана.

«Локомотив» с 41 очком в 29 матчах лидирует в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 6-й строчке — 32 очка в 27 играх.