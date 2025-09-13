Галлан рассказал, за счет чего «Шанхай» обыграл «Локомотив»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Счастливы, что смогли обыграть такого соперника. «Локомотив» — классная команда, а Боб Хартли — классный тренер и очень хороший человек. «Локомотив» — действующий чемпион КХЛ. Мы хорошо настроились и все 60 минут действовали здорово, в полную силу. Для «Шанхай Дрэгонс» это был отличный вызов. Решили продемонстрировать более быстрый хоккей, ловить соперника на ошибках. План был таким. И у нас это получилось», — приводит пресс-служба лиги слова Галлана.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 5 очков в 3 матчах и идет на 2-м месте в Западной конференции. «Локомотив» с 4 очками в 3 играх идет на 6-й строчке.