Жена Виктора Тихонова сравнила беспорядки в США с попыткой госпереворота в СССР

Евгения Тихонова, супруга нападающего «Ак Барса» Виктора Тихонова, шокирована беспорядками в Вашингтоне. Девушка живет в США вместе с детьми.

«Это ненормально. Это незаконно. Что за кошмар происходит?! Я была свидетелем попытки государственного переворота в СССР в 1991 году. Это то же самое», — написала Евгения в Instagram.

Отметим, что ранее Евгения Тихонова критиковала Трампа. По ее словам, при нем в США были ужасные четыре года.

Напомним, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время заседания по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Политикам пришлось надеть противогазы и эвакуироваться. Один человек был застрелен.