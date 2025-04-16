Жена тренера «Салавата» пожаловалась на оскорбления от фанатов «Спартака»: «10 девочек и 2 ребенка — ваши достойные соперники»

Наталья Козлова, супруга главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова, рассказала о поведении болельщиков «Спартака» во время матча между командами во втором раунде Кубка Гагарина.

15 апреля красно-белые дома обыграли уфимцев (3:1) в третьем матче и повели в серии — 2-1.

В соцсетях Козлова опубликовала видео с неприличными жестами со стороны фанатов хозяев в адрес жен и детей игроков и тренеров «Салавата».

«Спасибо за теплый прием, настоящие мужчины. 10 девочек и 2 ребенка — ваши достойные соперники. Наши болельщики никогда так не поступят по отношению к вашим женам.

Очень грязное отношение к женам и детям соперников никак не помогает команде, но очень сильно портит ее имидж! Почему во всем мире борются за права женщин, а в нашей стране болельщики позволяют себе безнаказанно говорить и показывать все что угодно. Люди очнитесь, вы же не звери, хотя бы хочется в это верить», — написала Козлова.

Четвертый матч серии пройдет в Москве 17 апреля.