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Жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» рассказала об обстоятельствах смерти Артема Чернова

13:51
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Жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова Светлана рассказала об обстоятельствах смерти бывшего одноклубника мужа — Артема Чернова.

— Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду.

— Каким человеком был Артем?

— Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного.

Бывший нападающий «Динамо» и «Салавата Юлаева» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе «Динамо». В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года.(Артур Хайруллин)

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