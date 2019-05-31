Жена Андронова о контракте мужа с ЦСКА: "Россия – то место, где нашей семье будет комфортнее"

Жена хоккеиста ЦСКА и сборной России Сергея Андронова​ Анастасия прокомментировала подписание нового трехлетнего контракта форварда с армейским клубом.

– Я думаю, что Сергей принял верное решение, оставшись в ЦСКА. Ведь это уже часть нашей жизни! Я и дочка поехали бы за мужем куда угодно, безусловно. Но Россия – это то место, где на данный момент нашей семье будет комфортнее. Здесь наш дом, семья, болельщики – это то что нельзя просто так оставить и бросить.

Поедем ли мы за океан после окончания трехлетнего контракта? Пока сказать не могу. Посмотрим, что будет дальше. (Алена Гребенькова)

ЦСКА объявил о подписании контракта с Андроновым