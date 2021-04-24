Железная серия форварда «Авангарда» Семенова прервалась на 291 матче. Это рекорд КХЛ
16:49
Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов из-за травмы не попал в состав омской команды на четвертый матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА.
Таким образом, 26-летний форвард пропускает встречу «Авангарда» впервые с 24 августа 2017 года. За это время он провел 291 матч кряду — эта серия является рекордной в КХЛ.
Счет в серии — 2-1 в пользу «армейцев». Четвертый матч состоится сегодня, 24 апреля, в подмосковной Балашихе. Начало встречи — в 17.00 мск.
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