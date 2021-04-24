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Железная серия форварда «Авангарда» Семенова прервалась на 291 матче. Это рекорд КХЛ

16:49
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов из-за травмы не попал в состав омской команды на четвертый матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Таким образом, 26-летний форвард пропускает встречу «Авангарда» впервые с 24 августа 2017 года. За это время он провел 291 матч кряду — эта серия является рекордной в КХЛ.

Счет в серии — 2-1 в пользу «армейцев». Четвертый матч состоится сегодня, 24 апреля, в подмосковной Балашихе. Начало встречи — в 17.00 мск.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры