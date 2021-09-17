«Желаем вновь надеть свитер с литерой «Д». «Динамо» поздравило Овечкина с днем рождения

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин 17 сентября отмечает день рождения. Нападающему исполнилось 36 лет.

Московское «Динамо», первый клуб Овечкина в карьере, поздравил игрока с днем рождения.

«Воспитаннику московского «Динамо» и лучшему российскому хоккеисту современности Александру Овечкину исполняется 36 лет!» — говорится в сообщении.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута НХЛ. Вместе с московским клубом Овечкин стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.