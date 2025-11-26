Жамнов заявил, что решение о смене его помощников приняло руководство «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что изменения в тренерском штабе команды произвело руководство клуба.

В понедельник красно-белые объявили об уходе помощников 55-летнего специалиста Алексея Ковалева и Игоря Кравчука. К тренерскому штабу основной команды «Спартака» присоединился Олег Кваша, который до этого работал с молодежкой.

«Особо комментировать нечего. Есть руководство, которое приняло решение и поставило меня в известность. Кваша будет отвечать за большинство, Евгений Перов — за меньшинство и защитников. Ничего в атаке мы менять не собираемся», — сказал Жамнов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице «Спартака» в соцсети «ВКонтакте».

Также тренер заявил, что пока не готов комментировать свое будущее в «Спартаке».

«Мы посмотрим. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. Много что надо переосмыслить. На меня будет побольше нагрузки», — добавил он.

Во вторник, 25 ноября, «Спартак» на своем льду обыграл «Ак Барс» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Красно-белые набрали 33 очка за 30 игр и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.