Жамнов установил новый рекорд «Спартака» по числу матчей в роли главного тренера в КХЛ

Алексей Жамнов побил рекорд «Спартака» по количеству матчей в качестве главного тренера в КХЛ.

Рекордный матч прошел в Казани против «Ак Барса». Эта игра стала для Жамнова 141-й на посту главного тренера «Спартака», благодаря чему он превзошел предыдущего рекордсмена — Милоша Ржигу.

Жамнов возглавил «Спартак» в 2023 году, а с 2018 по 2019 год был исполняющим обязанности главного тренера клуба. С 2018 года он работал в тренерском штабе сборной России, а с 2021 года является главным тренером национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ржига тренировал «Спартак» с 2007 по 2010 год.