Жамнов — о хоккеистах «Спартака»: «Команда на лавке у нас неживая, как сытые коты»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскритиковал поведение игроков команды на скамейке.

«В каких-то моментах команда меня слышит, но тут больше зависит от игроков. Тренер должен тактически помогать команде, но эмоции должны исходить от игроков. Эмоции у нас непонятные, нет поддержки друг другу, мы с этим разберемся. Команда на лавке у нас неживая, как сытые коты. Надо эту проблему внутри решить», — цитирует Жамнова ТАСС.

14 сентября красно-белые уступили «Торпедо» в овртайме со счетом 3:4. 16 сентября «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА.