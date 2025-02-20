Жамнов: «Работа тренера не такая простая, как многим кажется»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о сложностях, с которыми сталкивается в своей работе.

«Конечно, устаю. Это не так просто. Например, перед Матчем звезд мы прилетели в два часа ночи, а в полседьмого утра мне нужно было быть в аэропорту, чтобы лететь в Новосибирск. Я доехал до дома, переоделся и полетел на Матч звезд. У всех тренеров, как и у игроков, тяжелая жизнь. Единственное, что игрок пришел потренироваться и ушел, а тренеры еще готовятся к тренировочному процессу и матчам. Усталость накапливается. В связи с тем, что у нашей команды нет собственной арены, у нас много переездов. Лига делает все возможное, чтобы у нас не было очень длинных поездок, но все равно сам факт большого количества автобусов, перелетов и чужих раздевалок сказывается. Даже ментально устаешь от этого всего. Работа тренера не такая простая, как многим кажется. Любой тренер к концу сезона измотан», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Жамнова.

Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Команда занимает третье место в таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ-2024/25 с 72 очками в 55 матчах.