Жамнов рассказал, как журналисты специально выводили его на эмоции на Олимпиаде-2022

Бывший главный тренер сборной России Алексей Жамнов, который сейчас возглавляет «Спартак», рассказал о негативном опыте общения с журналистами на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Мне сейчас намного легче. Бывают, конечно, вопросы, на которые ты не хочешь отвечать, но тебе приходится. Но, честно скажу, что сейчас намного проще, чем когда я работал в сборной. Другое давление? Да. И другая ответственность. Некоторые журналисты понятно для чего и что делали. Отвечу так. Речь про Олимпиаду в Пекине? Да. И потом, когда был Кубок Первого канала», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Жамнова.

Жамнов возглавлял сборную России с 2021 по 2023 год. Под его руководством команда заняла второе место на Олимпиаде-2022, уступив в финале Финляндии (1:2).