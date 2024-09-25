Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:01

Жамнов раскритиковал хоккеистов «Спартака» после матча с «Металлургом»: «Мы сегодня отскочили»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскритиковал хоккеистов своей команды после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:3). Красно-белые вели со счетом 4:1, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

— Так играть нельзя. Если мы хотим двигаться вперед, расти как команда, то мы должны играть все 60 минут. Но то, что мы творим, мы сами себе усложняем. Мы делаем такие детские ошибки, на которые смотришь и удивляешься. Скажите спасибо Николаеву, что он нас держал всю игру.

Победа есть победа, но это не игра. Мы сегодня отскочили, не мы выиграли, а нам просто повезло. С таким хоккеем мы не выиграем. Вы все прекрасно умеете играть и знаете, что делать. Давайте соберёмся, вот это ни к чему хорошему нас не приведёт в дальнейшем", — сказал Жамнов в раздевалке после игры, — сказал Жамнов хоккеистам в раздевалке.

«Спартак» (13 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (6) идет десятым на «Востоке».

ФК Спартак (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Алексей Жамнов
Читайте также
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Большинство членов УЕФА выступили за допуск юношеской сборной России
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 7 5 2 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
8 Авангард 9 3 6 7
9 Металлург Мг 9 3 6 6
10 Лада 8 2 6 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 Спартак 8 6 2 13
3 ЦСКА 9 5 4 12
4 СКА 8 5 3 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Динамо М 9 4 5 8
8 Торпедо 9 3 6 7
9 Витязь 8 3 5 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
Результаты / календарь
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
25.09 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 3 : 5
25.09 17:00
Металлург Мг – Спартак
 3 : 4
25.09 18:00
Лада – Ак Барс
 3 : 4
25.09 19:30
Локомотив – Авангард
 3 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости