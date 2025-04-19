Жамнов о поражении от «Салавата Юлаева»: «Не реализовали моменты, которые у нас были в формате пять на пять»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Агрессия у нас была, не реализовали те моменты, которые у нас были в формате пять на пять. Серия продолжается», — сказал Жамнов.

«Спартак» ведёт в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в понедельник, 21 апреля и начнется в 16.00 (мск).

(Радмир Сахибгареев)