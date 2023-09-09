Жамнов: «Сложно побежать, если ты проигрываешь борьбу за нейтральные шайбы, если нет злости в атаке»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«В последнее время мы все время отыгрываемся и тратим на это много энергии. Быстрые два гола привели к затратам сил, а против такой команды, как «Адмирал», сложно возвращаться в игру. Предупреждали об этом игроков, но не достучались. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Сложно побежать, если ты проигрываешь борьбу за нейтральные шайбы, если нет злости в атаке. Это поражение — скорее от психологии, команда вышла не готовой к борьбе с соперником.
Игра вратарей? Будем разбираться. Почему не было Чайковски? У него микротравма, решили не форсировать возвращение. Много удалений? Так и есть, было много ненужных фолов, сбивавших ритм игры. До следующего матча три дня, постараемся убрать те нюансы, которые нам мешают играть от первой до последней минуты», — цитирует пресс-служба КХЛ Жамнова.
«Адмирал» одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24 и поднялся на восьмое место «Востока» (3 очка). «Спартак» расположился на шестой строчке «Запада» (4 очка).
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