Жамнов: «Все поддерживают Голдобина, я видел реакцию лавки, когда он забил»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:2).
«Нам предстоит много работы, только четыре игры сыграли. Не судите первую тройку по одной игре. У нас еще длинный путь. Но надеюсь, что ребята обретут уверенность и будут прогрессировать в дальнейшем. Как поддерживаем Голдобина? У нас хороший коллектив. Все ребята поддерживают, я видел реакцию лавки, когда он забил. Он все прекрасно понимает, но иногда слишком уходит в себя. Нужна поддержка всех вместе», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.
Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в 4 матчах сезона — 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».
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|1
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|11
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|13.09
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