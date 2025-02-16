Жамнов — о 7:4 с «Торпедо»: «Хорошая победа, но начинать так игры нельзя»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (7:4).

«Мы начали игру в первые 20 минут вообще не так, как просили. Ясно, что проигрывать дома с таким счетом, и при такой поддержке нельзя. Надеюсь, что за оставшиеся игры мы это все уберем. Это мы сами начали играть неправильно против соперника, это все наши ошибки. Удаление Галимова? Я понимаю реакцию Анселя. У него просто клюшка в руках осталась, поэтому получился удар клюшкой. С другой стороны, игрок с лавки соперников хватает нашего игрока.

Для нас любой матч сейчас принципиальный — у нас своя дорога и путь, мы на каждого соперника должны выходить готовыми. Хорошая победа, но начинать так игры нельзя. Вот и все. Перед игрой говорили, что мы проиграли три игры Нижнему Новгороду. Нужно было переломить. Делали акцент на этом. Хорошо, что игроки нас услышали», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

По ходу встречи хозяева уступали со счетом 0:4, но сумели отыграться и вырвать победу. «Спартак» (70 очков) после 54 матчей поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (62) идет восьмым на «Западе» после 56 игр.