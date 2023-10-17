Жамнов: «В чем магия тройки Голдобин-Морозов-Порядин? Это не магия, это химия!»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).
«Думаю, игра складывалась неплохо. Мы понимали, что «Сочи» — серьезная команда, настраивались на них. Понимали, что у нас две игры через день и расслабляться нельзя. Но когда повели, возникла вальяжность, отдали чуть инициативу. Тем не менее, ребята молодцы, готовимся к следующему матчу. В чем магия тройки Голдобин-Морозов-Порядин? Это не магия, это химия! Я думаю, они могут играть еще сильнее, работа с ними ведется, думаю, они еще покажут себя», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» одержал 6 победу подряд и набрал 28 очков (2-е место «Запада»). У «Сочи» — 23 очка и 5-е место «Запада».
В следующем матче команды встретятся еще раз. Игра состоится 18 октября.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -