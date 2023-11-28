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Сегодня, 04:41

Жамнов — о победе над «Автомобилистом»: «Первый период не получился таким, как мы хотели»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:1).

«Первый период не получился таким, как мы хотели. В перерыве поговорили с ребятами, объяснили все нюансы, игроки адекватно отреагировали. Была игровая дисциплина, не принимали ненужных решений, надо отметить Кареева, который держал нас в игре, здорово сыграл. Почему развел Голдобина и Порядина, а потом снова их воссоединил? Хотели сделать баланс во всех звеньях, но Шэйн Принс выбыл после десяти минут первого периода, получил микротравму, поэтому вернули. Пока не готов сказать, когда Принс восстановится, по прилету в Москву будем понимать больше.

Возможность возвращения Михаила Мальцева? Это вопрос не ко мне, с ним на связи. Мне тяжело сказать, как будет складываться ситуация, он будет принимать решение», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и вернулся на первое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 37 матчах. «Автомобилист» идет на шестой строчке Восточной конференции с 42 очками в 37 играх.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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