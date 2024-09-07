Жамнов: «Не в тот хоккей мы хотели играть»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от игры команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:2Б).

— С чем связана такая проблема с реализацией большинства?

— Игра вообще не сложилась, не в тот хоккей мы хотели играть. У нас пошло очень много брака, как в меньшинстве, так и в игре пять на пять, было много ненужных передач. От этого и такой результат, — сказал Жамнов.

Следующий матч «Спартак» сыграет против минского «Динамо», «Сочи» выступит в Балашихе против «Витязя». Обе встречи пройдут 9 сентября.

Анна Бирюкова