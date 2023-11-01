Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о настроении в команде, идущей на первом месте в Западной конференции.

— Чему вас научила девятиматчевая победная серия? Что нового вы узнали о команде?

— Мы еще продолжаем ее узнавать. Прошла только треть сезона. Есть и позитивные моменты, и то, над чем еще надо работать. Нюансы, которые мы можем усилить.

— Как ребята восприняли окончание победной серии в Новосибирске?

— Не хватило свежести. Усталость накапливается, природу не обманешь. А так — ребята молодцы. Им неверное самим приятнее приходить в раздевалку, когда команда выигрывает. Забраться на вершину тяжело, удержаться на ней — еще тяжелее. Если сравнить начало сезона и настоящее время, то соперники по-другому настраиваются на нас.

— Настраиваются — да. Но и вы не сбавляете.

— Мы прекрасно понимаем, что можем играть намного сильнее. И знаем эти факторы.

— Чем вы объясняете неожиданные результаты на старте сезона? Речь не только о «Спартаке». «Лада» — вообще на первом месте в лиге. Это же вообще бомба!

— Бомба — бомбой, но нас будут судить по последней игре сезона. Ясно, что сейчас идет регулярка, но наши основные задачи — в плей-офф. Задел, который мы можем сделать по ходу гладкого сезона, даст нам сил и знаний на кубковую часть.