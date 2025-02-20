Жамнов: «Постоянно приходится сдерживать себя, чтобы не критиковать судейство»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что ему часто приходится сдерживаться от критики судейства в КХЛ.

«Постоянно приходится сдерживать себя. Иногда могу подозвать судью и поговорить с ним, когда уже совсем некоторые вещи не понятны. Порой это эмоции. Тренер может кричать на судью, что он там не увидел что-то, но ты уже ничего не поменяешь, игра идет дальше. Оттого что ты покричишь на судью, ничего не изменится. Я прекрасно понимаю, что и арбитры находятся под приличным давлением. Просто бывает, что за одно и то же нарушение в одну сторону удаление дают, а в другую — нет. Такие вещи выводят из равновесия», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Жамнова.

Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Команда занимает третье место в таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ-2024/25 с 72 очками в 55 матчах.