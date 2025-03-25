Жамнов ответил на вопрос о новом контракте со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о продолжении работе в клубе.

«Я уже встречался с руководством клуба для обсуждения будущего контракта. Мы договорились вернуться к вопросу по окончании сезона. Больше на данный момент я по этому поводу ничего не скажу», — сказал Жамнов.

«Спартак» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые сыграют с «Северсталью».