Жамнов отправится со «Спартаком» на ближайшие выездные матчи

Тренер «Спартака» Алексей Ковалев сообщил, что главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отправится с командой на ближайшие выездные матчи.

Из-за болезни специалист не смог руководить командой в домашней игре FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Ковалев взял на себя обязанности главного тренера в отсутствие Жамнова.

«Он не очень хорошо себя чувствует, на выезд поедет. Алексей Юрьевич собрал хороший коллектив, мы чувствуем себя достаточно комфортно, нет разделения на ассистентов, мы все делаем одну работу. Конечно, иногда есть определенные эмоции, что ты главный тренер. Для меня это не ново, если не в первый раз, отношусь к этому как игрок», — приводит ТАСС слова Ковалева.

«Спартаку» предстоит провести три выездных матча подряд — против «Авангарда» (17 октября), «Амура» (19 октября) и «Адмирала» (21 октября).