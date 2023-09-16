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Сегодня, 23:16

Жамнов: «Спартак» чуть-чуть проиграл ЦСКА в движении, но ребята отдавались игре полностью, у меня нет претензий»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что у него нет претензий к команде после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Хорошо начали, играли по заданию двадцать минут. Потом отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли в первом периоде. Игра поменялась, нам было ясно, что ЦСКА добавит, мы чуть-чуть проиграли в движении, проиграли в борьбе за нейтральную шайбу. ЦСКА из-за этого завладел инициативой. Но ребята молодцы, они отдавались игре полностью, у меня нет претензий к команде. ЦСКА — опытная команда, которая будет играть до конца при любом счете. Для нас это хороший урок. У нас команда строится. Есть моменты, которые уже нравится, есть то, над чем еще много работать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

Спартаковцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков за 7 встреч. 18 сентября команда на выезде встретится с московским «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/16/519687.html#game885514
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Жамнов
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
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10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
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Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
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Витязь – Северсталь
 0 : 3
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