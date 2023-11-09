Жамнов оценил игру Голдобина, Морозова и Порядина
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игроке первой тройки команды Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин в матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Они с первого дня сборов начали играть вместе, как мы и планировали. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но вот именно у них втроем есть «химия», поэтому и присутствует результат. Тут много нюансов в совокупности, втроем они друг друга дополняют. Плюс самое главное про них скажу — они не успокаиваются, что мне приятно. Мы часто общаемся с их тройкой, говорим не только об игре в атаке, но и об обороне», — приводит слова Жамнова ТАСС.
Голдобин на данный момент является лучшим бомбардиром КХЛ, в 28 матчах набрав 42 (20+22) очка. В пятерку лучших бомбардиров с 30 (13+17) очками входит Порядин, а Голдобин и Морозов входят в пятерку лучших ассистентов лиги.
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