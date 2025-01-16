Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:07

Жамнов, Никитин, Гру и Козлов станут тренерами на Матче звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

КХЛ на официальном сайте представила тренеров на Матч звезд.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов возглавит дивизион Боброва, Игорь Никитин из «Локомотива» станет главным тренером дивизиона Тарасова. Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Бенуа Гру из «Трактора», тренером дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Виктор Козлов
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Алексей Жамнов
Бенуа Гру
Игорь Никитин
Читайте также
Трусова находится на третьем месяце беременности
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Популярное видео
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Адмирал» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 12:00
Амур – Ак Барс
 - : -
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 - : -
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости