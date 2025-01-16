Жамнов, Никитин, Гру и Козлов станут тренерами на Матче звезд КХЛ
КХЛ на официальном сайте представила тренеров на Матч звезд.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов возглавит дивизион Боброва, Игорь Никитин из «Локомотива» станет главным тренером дивизиона Тарасова. Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Бенуа Гру из «Трактора», тренером дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».
Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
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20.01
21.01
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
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