Жамнов, Никитин, Гру и Козлов станут тренерами на Матче звезд КХЛ

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КХЛ на официальном сайте представила тренеров на Матч звезд.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов возглавит дивизион Боброва, Игорь Никитин из «Локомотива» станет главным тренером дивизиона Тарасова. Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Бенуа Гру из «Трактора», тренером дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.