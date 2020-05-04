Жамнов назвал всех легионеров, которые будут играть за «Спартак»

Первый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.

— Вы хотите услышать: «Попасть в плей-офф»? (смеется). Нет, конечно, таких задач у нас быть уже не может. Задача — идти как можно дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина, — цитирует Жамнова РИА «Новости».

— Насколько «Спартак» вообще укомплектован на данную минуту?

— Могу сказать, что мы почти полностью укомплектованы для начала сезона. Может быть, появится один-два игрока, но на данный момент мы уже готовы.

— Кто займет позиции легионеров в новом сезоне? Официальное подтверждение было не по всем.

— Мы договорились о подписании контрактов с тремя форвардами: Мартином Бакошем, Лукашем Радилом и Йори Лехтеря. Также с прошлого сезона у нас остаются Робин Ганзл с Юлиусом Гудачеком. Шестым легионером станет защитник Эмиль Юсе из системы «Флориды». Пока мы подписали с ним соглашение на один год, но там посмотрим. В «Спартаке» он хочет «перезагрузиться».

— Шесть легионеров — чтобы чувствовали конкуренцию?

— Да, как показала практика, это работает. Тем более один из них — вратарь, а у нас сложилась хорошая вратарская команда. Поэтому можно варьировать разные сочетания. Но это уже тренерская работа.

— С Романом Любимовым контракт подписан?

— Да, могу подтвердить. Соглашение рассчитано на год.

— В команду пришел Сергей Широков. Все потому что Сергей — игрок Знарка?

— Я бы не говорил так прямо, что он игрок Знарка. Назвал бы это обоюдовыгодным обменом для двух клубов и двух игроков. Нам нужен баланс в сочетаниях, мы исходили из этого. Знаю Широкова по работе в сборной, Олег Валерьевич — по сборной и СКА. Он может играть и в атаке, и в обороне. Мы, повторюсь, смотрели на баланс. Это очень хорошее приобретение для «Спартака». Так же, как и Хохлачев — хорошее приобретение для Омска.