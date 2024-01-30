Жамнов назвал Морозова стержневым игроком в тройке с Порядиным и Голдобиным

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал первую после травмы игру форварда красно-белых Ивана Морозова в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2).

Морозов не выходил на лед с 16 ноября 2023 года. В матче с нижегородцами он отметился результативной передачей.

«Иван соскучился по игре, давно рвался в бой. Два месяца — долгий срок, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Он сыграл достойно и на своем уровне. В каждом матче он будет прибавлять, его игра будет еще продуктивнее и лучше. Морозов — стержень тройки с Порядиным и Голдобиным. Это даже не обсуждается. У них имеется взаимопонимание: они не только играют вместе на льду, но и общаются вне площадки. Когда центральный форвард возвращается в свое звено, то знает, что ждать от партнеров. То же касается и Порядина с Голдобиным. Они с каждой игрой будут прибавлять. Сейчас Ваня почувствует игровой ритм, и будет еще лучше».

23-летний Морозов в этом сезоне провел 31 игру в КХЛ и набрал 32 (9+23) очка.

«Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 76 очков в 58 матчах. «Торпедо» — пятый на «Западе» (68 очков в 56 играх).