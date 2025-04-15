Жамнов: «Доволен движением «Спартака» в первой половине матча, потом дали сопернику почувствовать игру»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Касаемо состояния Дмитрия Вишневского поймем завтра, пока у меня нет комментариев. По первой половине матча доволен движением команды, но, потом начали делать то, о чем мы не просили, дали сопернику почувствовать игру. В третьем периоде попросили ребят не делать ничего лишнего, сыграть правильно, по заданию. У нас осталось пять защитников, поэтому попросили всех отрабатывать в обороне. Концентрировались ли на лидерах соперника? Конечно, концентрация есть у всех, когда эти игроки с шайбой. Стараемся убрать излишки в обороне и делаем на лидерах соперника акцент», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу московской команды. Следующий матч состоится снова в Москве 17 апреля.