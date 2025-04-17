Жамнов: «У «Салавата Юлаева» лучший показатель в играх дома. Будем готовиться»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Мы говорили в перерыве, что не хотим видеть дежавю, но случилось удаление и нам забили на первой минуте. Конечно, было видно, что у ребят эмоции чуть ушли. С другой стороны, правильно сыграли в равных составах. Ясно, что сегодня спецбригады и у нас, и у них сделали свое дело. Нам нужно убрать то, что когда мы ведем в счете, потом упускаем инициативу. Если я не ошибаюсь, у «Салавата Юлаева» в домашних играх лучший показатель в текущем сезоне, поэтому будем готовиться», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.