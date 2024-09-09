Жамнов — об игре в первом периоде с минским «Динамо»: «Это проблема, которая тянется с прошлого сезона»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2).
— Третью игру подряд «Спартак» не может открыть счет первым. С чем это связано?
— Это проблема, которая тянется с прошлого сезона, тогда мы также начинали очень плохо. История повторяется. Делаем выводы, с ребятами после игры поговорили. Победа это, конечно, замечательно, но есть очень много моментов, где нам предстоит работать. И это один из этих моментов.
— Кто несет ответственность за пропущенную первую шайбу — Чайковски или Орлов?
— Это наша внутренняя кухня, мы разберемся сами.
— Можно ли сказать, что связка Мальцев-Ружичка-Пашин — альтернатива «бразильской» тройке Голдобин-Порядин-Морозов?
— У них разный хоккей, разные стили. Все-таки надо учитывать, что и размерами они больше, если сравнивать с «бразильской», как вы сказали, тройкой. Я думаю всегда хорошо, когда не одно звено забивает, а несколько.
«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.
(Анна Бирюкова)
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