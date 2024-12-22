Жамнов — о матче в Ташкенте: «Обычная игра регулярки. Но интересна реакция местных зрителей»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Игра пройдет на «Хумо Арене» в столице Узбекистана Ташкенте в рамках инициативы КХЛ о популяризации хоккея и лиги.
«Было недостаточно освещения [во время тренировки]. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.
Место проведения? Особо ничего не меняется: мы летаем по России по три-четыре часа, здесь разница по времени [c Москвой] два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно только посмотреть, как будут реагировать [местные] болельщики», — цитирует Жамнова ТАСС.
Красно-белые под руководством тренера занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.
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|Локомотив
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|13
|51
|3
|ЦСКА
|36
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|14
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|4
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
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|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|22.12
|14:00
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ЦСКА – Нефтехимик
|7 : 4
|22.12
|14:00
|
Северсталь – Автомобилист
|3 : 2
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -