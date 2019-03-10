"Жалко и обидно". Немировски - о поражении в серии с "Барысом"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения от "Барыса" в заключительном матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:3) заявил, что его команда провела хороший сезон. Итоговый счет в серии составил 3-4 в пользу команды из столицы Казахстана.

- Во-первых, хотел поздравить "Барыс" с победой, - приводит слова Немировски официальный сайт "Барыса". - Очень интересная серия получилась, ровная. Все решалось в последней игре. Были у нас моменты в третьем периоде даже в меньшинстве, но не смогли забить, проиграли.

Тяжело сейчас думать про игру. Хороший сезон, было бы лучше, если бы сегодня выиграли, жалко, обидно. Хотел бы поблагодарить наших ребят. Я думаю, вся страна видела, как они бьются, и какой характер у команды. Я очень горжусь ребятами.

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