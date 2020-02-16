«Жалкая пародия». «Авангард» указал на вторичность «чудо-перформанса» фаната «Ак Барса»

«Авангард» в своем Twitter поиздевался над одиноким «перформансом» болельщика «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Фанат казанцев показал смятый листочек, на котором от руки было написано «Ак Барс».

«Авангард» вспомнил другой известный эпизод с матча КХЛ, когда болельщик омичей вместо баннера поднял объявление «Продам гараж».

«Жалкая пародия — Непотворимый оригинал», — сравнил «Авангард» два снимка.