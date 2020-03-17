Белорусский защитник «Витязя» Павел Воробей отметил, что во избежание заражения коронавирусом необходимо поменьше находиться в общественных местах.

— Мы все читаем новости, общаемся и рассуждаем, — цитирует пресс-служба «Витязя» Воробья. — Неутешительные новости приходят из Европы: коронавирусом болеет все больше людей.

Поменьше нужно находиться в общественных местах, здесь я согласен с руководством столицы. Ситуация серьезная. И если б это был обычный ГРИПП или ОРВИ, настолько масштабными последствия бы не получились. Стараюсь не посещать места массового скопления людей, по максимуму ограничил выходы из дома, только по неотложным делам выбираюсь в город, стараюсь чаще мыть руки. Жаль, улететь никуда нет возможности отдыхать. Не выпустят обратно!

Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

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