Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Жафяров рассматривает только вариант с отъездом в НХЛ

12:58
Дамир Жафяров. Фото ФХР
Дамир Жафяров. Фото ФХР
Теги:

По информации «СЭ», Дамир Жафяров следующий сезон проведет в Северной Америке. У игрока заканчивается контракт с «Торпедо», и он не рассматривает возможность остаться в КХЛ.

При этом до 30 апреля 2022 года права на Жафярова сохранят нижегородцы.

В нынешнем сезоне 27-летний Жафяров стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 61 (21+40) очко в 58 матчах.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...