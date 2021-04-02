Жафяров рассматривает только вариант с отъездом в НХЛ
12:58
По информации «СЭ», Дамир Жафяров следующий сезон проведет в Северной Америке. У игрока заканчивается контракт с «Торпедо», и он не рассматривает возможность остаться в КХЛ.
При этом до 30 апреля 2022 года права на Жафярова сохранят нижегородцы.
В нынешнем сезоне 27-летний Жафяров стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 61 (21+40) очко в 58 матчах.
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