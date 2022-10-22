Жафяров: «Бывают такие матчи, когда не все получается, приходится переламывать»
Нападающий СКА Дамир Жафяров прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Довольно сложная игра получилась, хорошо, что довели до победы. Хороший гол Хуснутдинов забил в третьем периоде, получилось выстоять в концовке. Самое главное — взяли два очка. Тренируемся, готовимся к следующим матчам. Если бы мы знали, в чем будет сложность матча, нам было бы легче. Бывают такие матчи, когда не все получается, приходится переламывать. Нет легких соперников. Играем на победу в любом случае, как бы не складывался матч», — цитирует пресс-служба лиги Жафярова.
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче. «Куньлунь» занимает 10-е место, имея на счету 19 очков в 22 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Спартак
|22
|10
|12
|25
|7
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|22
|8
|14
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|21
|14
|7
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|21
|11
|10
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
|22.10
|13:30
|
Сибирь – Витязь
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
Новости