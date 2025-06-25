Жафяров продолжит карьеру в «Нефтехимике»

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Дамиром Жафяровым, сообщает пресс-служба НХЛ.

31 мая хоккеист покинул «Барыс» в связи с истечением срока соглашения.

В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 31-летний форвард провел 27 матчей за команду из Астаны, отметившись 1 заброшенной шайбой и 4 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Жафяров играл за «Авангард», «Ак Барс», СКА, «Торпедо», «Адмирал», «Сибирь», ЦСКА и новокузнецкий «Металлург».