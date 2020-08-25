Жафяров продлил контракт с «Торпедо»
16:23
«Торпедо» продлил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым, сообщает сайт клуба.
26-летний форвард выступал за команду на протяжении последних двух сезонов. В 125 матчах он набрал 73 (31+42) очка по системе «гол+пас».
Форвард регулярно входил в число лучших бомбардиров «Торпедо» и вызывался в различные сборные России. В пяти матчах Олимпийской сборной России Жафяров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, а в семи поединках за главную национальную сборную на его счету две шайбы и три голевые передачи.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16319-damir-zhafjarov-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html