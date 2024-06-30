Жафяров подпишет контракт с «Барысом»

Как стало известно «СЭ», Дамир Жафяров продолжит карьеру в «Барысе».

С 30-летним нападающим достигнута договоренность о подписании однолетнего контракта.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Ак Барс» и «Авангард». На его счету в общей сложности 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 17 (5+12) очков. В 12 играх плей-офф Жафяров сделал 4 результативные передачи.