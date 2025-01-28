Защитник «Салавата Юлаева» Науменков: «Матч с «Ак Барсом» — уровень плей-офф КХЛ»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков поделился впечатлениями от матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).

«Сегодня однозначно была плей-оффная игра — все бились боролись. Неплохо взяли инициативу в свои руки, но где-то не повезло и в концовке пропустили. Поздравляю «Ак Барс» с победой», — цитирует Науменкова «Metaratings.ru».

«Ак Барс» набрал 64 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет 3-м с 65 баллами.