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Зернов восстановился после травмы. Нападающий проведет первый матч в сезоне

17:07
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«Авангард» назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Впервые в текущем сезоне сыграет нападающий Денис Зернов. Ранее он не выходил на лед из-за травмы, полученной в межсезонье.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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