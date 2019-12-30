Зернов восстановился после травмы. Нападающий проведет первый матч в сезоне
17:07
«Авангард» назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».
Впервые в текущем сезоне сыграет нападающий Денис Зернов. Ранее он не выходил на лед из-за травмы, полученной в межсезонье.
Зеня в составе — отличный ? к Новому году! #МыВИгре pic.twitter.com/IP8SLTjGI1— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 30, 2019
Состав на матч! В воротах Гарипов, Бек на месте иии... ЗЕРНОВ! #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/nZzu4QOmp2— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 30, 2019
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