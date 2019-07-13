Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в "Торонто"

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Михеев подписал контракт с "Мэйпл Ливз" в мае 2019-го.
– Ваш бывший партнер по "Авангарду" Илья Михеев заиграет в "Торонто"?
– Уверен в этом на все сто. Есть сомнения?
– Он едет в очень серьезный клуб, где нет русских ребят. А с языком у Ильи не очень. Вот потому я и опасаюсь.
– Быстрей выучишь, когда находишься в такой ситуации. Не думаю, что это станет для Михеева большой проблемой. Причем, я уверен, что Илья уже сейчас занимается английским, а, приехав за океан, проявит еще больше усердия. Он очень ответственный. (Алексей Шевченко)
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