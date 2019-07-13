Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в "Торонто"

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев​ сможет проявить себя в "Торонто".

Михеев подписал контракт с "Мэйпл Ливз" в мае 2019-го.

– Ваш бывший партнер по "Авангарду" Илья Михеев заиграет в "Торонто"?

– Уверен в этом на все сто. Есть сомнения?

– Он едет в очень серьезный клуб, где нет русских ребят. А с языком у Ильи не очень. Вот потому я и опасаюсь.

– Быстрей выучишь, когда находишься в такой ситуации. Не думаю, что это станет для Михеева большой проблемой. Причем, я уверен, что Илья уже сейчас занимается английским, а, приехав за океан, проявит еще больше усердия. Он очень ответственный. (Алексей Шевченко)

Полное интервью с Зерновым читайте – здесь