Зернов рассказал об отношениях с Бузовой

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов не знает, где известная певица и болельщица омской команды Ольга Бузова взяла свитер с его фамилией.

Напомним, что Бузова пришла в кофте с фамилией Зернова на один из матчей КХЛ в сезоне-2018/19.

– Бузова? Да мне кажется, что это вы и запустили всю историю. Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла.

– А когда вы получили травму, то она писала в клуб и спрашивала о вашем самочувствии.

– Серьезно что ли? Сколько у нее подписчиков в инстаграме?

– 16 миллионов.

– Могла бы меня прорекламировать, а то я до десяти тысяч никак дойти не могу. (Алексей Шевченко)

Полное интервью с Зерновым читайте – здесь