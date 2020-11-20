Зернов прокомментировал дубль в ворота «Барыса»

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов в интервью пресс-службе лиги прокомментировал дубль в ворота «Барыса» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Барыс» очень хорошая команда, важная игра для нас была. Мы старались играть по заданию, совершить как можно меньше ошибок, и здорово, что удалось реализовать свои моменты.

— Вы не забивали 16 матчей подряд, а сегодня отметились шайбой, поделитесь впечатлениями?

— Тяжело для нападающего, когда ты долго не забиваешь, начинаешь думать об этом. И еще больше психологически не получается, но, слава богу, забил. Стало полегче, и более раскрепощенно играть, поэтому получилось забросить еще одну шайбу.

После этой победы «Авангард» продолжает занимать второе место на «Востоке», имея 38 очков, у «Барыса» — восьмая позиция и 25 очков.