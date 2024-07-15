Зернов — об НХЛ: «Если бы контракта не было, после такого сезона можно было бы поехать»

Нападающий «Магнитки» Денис Зернов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможности отъезда в НХЛ. Контракт игрока с магнитогорским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

— Если бы были предложения, можно было бы подумать. Мне один скаут написал после плей-офф, спросил о планах. Я сказал, что у меня контракт на три года.

— Мечта осталась?

— Если бы контракта не было, после такого сезона можно было бы поехать. Решили с семьей, что сейчас лучше остаться в России.