Земченок: «СКА без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть»

Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» высказался о значимости турнирного положения команды в Западной конференции.

«Насколько важен вопрос итоговой позиции на «Западе»? На нас это уже не сильно влияет. Нам главное — в восьмерке быть. Понятно, что не с последних мест выходить, но сейчас главное — найти свою игру, чтобы с этой игрой уже подходить к плей-офф. Будем мы на первом месте, будем на третьем, пятом — без разницы. Главное, чтобы была такая же игра, как с «Локомотивом», — друг за друга, с хорошим движением. Будем продолжать так же играть — тогда нам без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть», — сказал Земченок «СЭ».

После победы над лидером «Запада» «Локомотивом» СКА поднялся на шестое место в таблице конференции. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд «Запада» и «Востока».