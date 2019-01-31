Земченок выбыл на месяц, Закриссон и Бирюков внесены в список травмированных КХЛ

Защитник СКА Артем Земченок выбыл из строя на месяц из-за травмы, сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Характер повреждения 27-летнего защитника не уточняется. В текущем сезоне он сыграл 28 матчей, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности "+16".

Помимо него, в список травмированных были внесены форвард московского "Динамо" Патрик Закриссон и защитник "Металлурга" Евгений Бирюков.

Шведский нападающий не выйдет на лед до 18 февраля. За регулярный чемпионат он сыграл 32 встречи, в которых набрал 8 (3+5) очков за результативность.

Защитник "Металлурга" не поможет своей команде до 13 февраля.

Также, изменился срок восстановления Виктора Антипина. Оно продлится до 2-го числа. До 19 февраля "Ак Барс" не сможет воспользоваться услугами нападающего Алексея Потапова.